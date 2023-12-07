***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 10:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR KASIM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223350
BIST
'
12:037.837
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -18,38
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:0328,9256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0133
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:0331,2375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1007
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:031.890,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.890,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:02
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,13
|10.720.724
|% 8,36
|
|MRSHL
|2.141,00
|201.463.381
|% 6,94
|
|EKOS
|42,64
|690.650.095
|% 6,81
|
|ALFAS
|100,80
|362.132.060
|% 6,33
|
|SMART
|43,22
|84.154.102
|% -10,00
|
|SAMAT
|62,45
|73.728.101
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.132.483
|% -9,78
|
|PRZMA
|50,90
|30.917.704
|% -7,29
|
|THYAO
|253,25
|2.599.988.145
|% 0,80
|
|TUPRS
|151,00
|1.305.585.288
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,08
|1.298.428.269
|% -2,56
|
|YKBNK
|19,54
|1.264.915.166
|% -4,31
|
|SASA
|49,08
|1.233.429.167
|% 2,25
|
|EKGYO
|7,44
|590.966.269
|% 0,81
|
|YKBNK
|19,54
|1.264.915.166
|% -4,31
|
|ISCTR
|22,08
|1.298.428.269
|% -2,56
|
|IHLGM
|1,66
|91.132.483
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,79
|186.784.699
|% -0,62
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9192
|28,9248
|% 0,04
|
|Euro
|31,2146
|31,2326
|% 0,31
|
|Sterlin
|36,2507
|36,4325
|% 0,15
|
|Frank
|32,9666
|33,1652
|% 0,20
|
|Riyal
|7,6884
|7,7269
|% 0,04
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,02
|% 0,66
|
|Platin
|898,09
|900,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,32
|956,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,05
|75,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,89
|2.034,21
|% 0,66
|