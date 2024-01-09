***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 11:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR ARALIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235636
BIST
'
13:087.781
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -37,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:0829,9397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0692
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:0832,7902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0260
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:081.959,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,03
|Açılış
|: 1.959,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:08
|KBORU
|56,80
|393.922.155
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|416.714.894
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|200.722.109
|% 9,87
|
|GARFA
|94,25
|110.832.190
|% 8,83
|
|MARKA
|42,42
|12.493.143
|% 8,77
|
|FLAP
|11,36
|84.426.693
|% -6,50
|
|ACSEL
|120,80
|44.097.699
|% -5,99
|
|CVKMD
|392,75
|206.932.742
|% -5,65
|
|EDATA
|18,33
|24.250.728
|% -5,27
|
|UZERB
|180,00
|179.124
|% -5,26
|
|THYAO
|245,00
|6.575.345.067
|% 0,99
|
|YKBNK
|22,44
|3.579.471.463
|% 2,00
|
|ISCTR
|25,26
|3.190.853.673
|% -0,16
|
|AKBNK
|41,14
|2.903.546.676
|% 1,73
|
|VAKBN
|15,38
|1.974.555.591
|% 3,22
|
|YKBNK
|22,44
|3.579.471.463
|% 2,00
|
|EKGYO
|7,99
|1.159.719.718
|% 0,63
|
|VAKBN
|15,38
|1.974.555.591
|% 3,22
|
|ISCTR
|25,26
|3.190.853.673
|% -0,16
|
|SKBNK
|4,48
|489.152.808
|% -1,32
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9353
|29,9397
|% 0,23
|
|Euro
|32,7744
|32,7902
|% 0,08
|
|Sterlin
|37,9980
|38,1886
|% 0,05
|
|Frank
|35,0849
|35,2963
|% -0,05
|
|Riyal
|7,9597
|7,9996
|% 0,23
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|947,24
|951,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,34
|992,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,55
|77,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,06
|2.037,42
|% 0,66
|