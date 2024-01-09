***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 11:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR ARALIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235626
BIST
'
13:107.783
En Düşük
|Değişim
|: -0,46%
|| -35,89
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:1029,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0691
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:1032,7940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0298
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:101.959,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,77
|Açılış
|: 1.959,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KBORU
|56,80
|394.667.314
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|420.353.372
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|200.857.896
|% 9,87
|
|MARKA
|42,42
|12.493.143
|% 8,77
|
|GARFA
|94,10
|110.859.861
|% 8,66
|
|FLAP
|11,36
|84.707.284
|% -6,50
|
|ACSEL
|120,80
|44.163.603
|% -5,99
|
|CVKMD
|391,50
|209.088.680
|% -5,95
|
|EDATA
|18,32
|24.320.349
|% -5,32
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|THYAO
|245,00
|6.597.425.681
|% 0,99
|
|YKBNK
|22,44
|3.609.774.128
|% 2,00
|
|ISCTR
|25,28
|3.211.700.160
|% -0,08
|
|AKBNK
|41,10
|2.915.870.604
|% 1,63
|
|VAKBN
|15,36
|1.979.480.050
|% 3,09
|
|YKBNK
|22,44
|3.609.774.128
|% 2,00
|
|EKGYO
|8,01
|1.164.884.695
|% 0,88
|
|ISCTR
|25,28
|3.211.700.160
|% -0,08
|
|VAKBN
|15,36
|1.979.480.050
|% 3,09
|
|SKBNK
|4,48
|490.506.110
|% -1,32
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9358
|29,9396
|% 0,23
|
|Euro
|32,7795
|32,7940
|% 0,09
|
|Sterlin
|37,9970
|38,1876
|% 0,04
|
|Frank
|35,0840
|35,2953
|% -0,05
|
|Riyal
|7,9596
|7,9995
|% 0,23
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|947,83
|950,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,88
|991,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,43
|77,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,30
|2.036,61
|% 0,66
|