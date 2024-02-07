***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2024 00:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR OCAK 2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247369
BIST
'
18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 92,44
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.891
18:0530,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0417
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,5940
En Düşük
30,4063
18:0532,9404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0456
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9678
En Düşük
32,7190
18:052.000,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,68
|Açılış
|: 2.000,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.002,32
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FONET
|10,34
|223.618.791
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.047.056.783
|% 10,00
|
|LUKSK
|80,85
|42.356.104
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
|
|SUMAS
|321,00
|1.686.464
|% -6,96
|
|EMKEL
|19,10
|494.452.055
|% -6,65
|
|BAYRK
|43,12
|30.895.461
|% -6,59
|
|YAPRK
|294,00
|382.723.664
|% -6,07
|
|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,61
|
|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 1,56
|
|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 1,79
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 2,04
|
|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 5,71
|
|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 2,75
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 1,22
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5568
|30,5940
|% 0,14
|
|Euro
|32,8989
|32,9404
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,4219
|38,6146
|% 0,09
|
|Frank
|35,0220
|35,2329
|% 0,08
|
|Riyal
|8,1284
|8,1692
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|904,81
|908,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|949,91
|954,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,77
|78,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,52
|2.035,81
|% 0,66
|