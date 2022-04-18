***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
18.04.2022 18:26
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Değişikliğine İlişkin Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021563
BIST
18:002.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,94
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
18:0014,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0202
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
18:0015,8169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0095
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
18:00934,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,53
|Açılış
|: 934,71
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PKENT
|229,90
|40.075.148
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,70
|20.795.933
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.402.471
|% 9,99
|
|IHAAS
|18,63
|26.693.631
|% 9,98
|
|YATAS
|14,65
|186.378.743
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|919.644
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.088.350
|% -9,96
|
|PAGYO
|12,56
|2.818.828
|% -8,05
|
|ITTFH
|1,47
|43.297.264
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,30
|82.181.490
|% -6,82
|
|GARAN
|14,42
|4.014.706.867
|% 3,74
|
|ASELS
|28,12
|2.598.740.739
|% 2,11
|
|THYAO
|37,64
|2.299.471.767
|% -0,26
|
|YKBNK
|5,24
|2.292.084.733
|% 0,96
|
|SISE
|18,03
|2.279.970.905
|% 3,50
|
|TSKB
|2,00
|900.975.581
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,24
|2.292.084.733
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,34
|1.644.671.026
|% 5,85
|
|SKBNK
|1,21
|450.060.092
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.014.706.867
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6367
|14,6570
|% 0,17
|
|Euro
|15,8012
|15,8217
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0149
|19,1103
|% -0,22
|
|Frank
|15,4611
|15,5542
|% 0,06
|
|Riyal
|3,8907
|3,9103
|% 0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|8,87
|
|Altın Gr.
|934
|934
|4,72
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,24
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 43, 869.00 milyon TL de
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17:59KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 453, 104 adet işlem
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17:57KTSKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 147 adet işlem
-
17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem