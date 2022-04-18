***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
18.04.2022 18:26
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Değişikliğine İlişkin Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021586
BIST
10:432.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,22
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.529
En Düşük
2.521
10:4314,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0216
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:4315,8383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0443
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8383
En Düşük
15,7630
10:43933,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,83
|Açılış
|: 933,21
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,35
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:43
|DAGHL
|19,24
|5.224.250
|% 9,69
|
|IHAAS
|19,79
|13.364.897
|% 6,23
|
|BFREN
|1.248,00
|25.736.660
|% 5,95
|
|ALCAR
|307,50
|35.485.445
|% 5,63
|
|MERIT
|39,08
|10.048.339
|% 4,77
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,42
|19.214.614
|% -7,15
|
|KARYE
|14,56
|56.332.675
|% -6,37
|
|MIPAZ
|5,91
|2.172.308
|% -4,68
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|THYAO
|37,96
|1.003.269.246
|% 0,85
|
|KRDMD
|16,39
|914.994.930
|% 1,55
|
|GARAN
|14,44
|777.195.099
|% 0,14
|
|ASELS
|28,38
|552.268.500
|% 0,78
|
|EREGL
|35,68
|532.375.861
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,93
|321.574.563
|% 1,03
|
|TSKB
|2,02
|182.581.963
|% 1,00
|
|YKBNK
|5,31
|426.637.378
|% 1,34
|
|VAKBN
|4,41
|260.105.241
|% 1,61
|
|ODAS
|2,34
|135.848.411
|% -1,68
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6508
|14,6582
|% 0,15
|
|Euro
|15,8292
|15,8383
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,0077
|19,1031
|% 0,10
|
|Frank
|15,4426
|15,5356
|% 0,07
|
|Riyal
|3,8965
|3,9161
|% 0,30
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,47
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,62
|