***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
27.06.2022 15:27
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039417
BIST
15:142.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -23,89
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:1416,5126
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -0,3718
|Açılış
|: 16,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:1417,4602
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -0,3670
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:14974,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -17,33
|Açılış
|: 974,77
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:14
|RYSAS
|8,47
|10.192.014
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.194.053
|% 10,00
|
|IHAAS
|29,14
|2.636.990
|% 9,96
|
|MAKIM
|17,11
|37.652.880
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.492.592
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|KGYO
|8,19
|23.672.830
|% -4,66
|
|DOAS
|81,10
|55.537.020
|% -4,64
|
|ISKPL
|4,83
|54.718.516
|% -4,17
|
|THYAO
|49,76
|3.244.075.151
|% -0,98
|
|SISE
|21,88
|1.476.194.654
|% 0,55
|
|EREGL
|27,96
|1.116.945.084
|% 0,36
|
|ASELS
|23,84
|806.490.663
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,55
|725.189.001
|% -2,51
|
|ODAS
|3,17
|363.724.991
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,66
|486.910.787
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,55
|725.189.001
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,56
|195.953.182
|% -1,54
|
|SISE
|21,88
|1.476.194.654
|% 0,55
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5007
|16,5126
|% -2,20
|
|Euro
|17,4346
|17,4602
|% -2,06
|
|Sterlin
|20,2203
|20,3217
|% -2,11
|
|Frank
|17,1620
|17,2654
|% -2,20
|
|Riyal
|4,3929
|4,4149
|% -2,08
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|6,55
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-15,33
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.503
|6.616
|-246,00
|
|Yarım
|3.192
|3.236
|-120,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.618
|-60,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,80
|
Seans Raporu
15:14
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15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, HEKTS, AKBNK
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15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 74 kaybederek (% -0.95 ) 2, 257
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15:29XEUR
EURO serbest piyasada 17.55 liradan (ALIŞ) işlem