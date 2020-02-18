***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
18.02.2020 17:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819909
BIST
17:24119.480
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -1.311,43
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
17:246,0669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
17:246,5505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
17:24310,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,35
|Açılış
|: 310,77
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|331.429.620
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,55
|543.364.865
|% 17,17
|
|DOKTA
|49,64
|13.838.374
|% 14,96
|
|ALCTL
|21,80
|80.348.544
|% 13,54
|
|BOSSA
|11,96
|69.557.767
|% 12,83
|
|HUBVC
|35,90
|101.987.484
|% -9,30
|
|SKTAS
|3,33
|8.927.370
|% -9,02
|
|RAYSG
|4,28
|9.009.907
|% -8,94
|
|YKGYO
|3,32
|274.784.528
|% -8,29
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|THYAO
|14,94
|1.678.467.063
|% -2,29
|
|GSRAY
|3,54
|1.569.808.804
|% 2,61
|
|ASELS
|29,08
|1.255.697.846
|% 0,48
|
|GUSGR
|2,93
|656.168.196
|% 2,09
|
|ODAS
|2,29
|593.370.881
|% -2,97
|
|GSRAY
|3,54
|1.569.808.804
|% 2,61
|
|ODAS
|2,29
|593.370.881
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,63
|416.660.934
|% -1,81
|
|GUSGR
|2,93
|656.168.196
|% 2,09
|
|ISGYO
|1,96
|391.513.768
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8806
|7,9201
|% 0,56
|
|Frank
|6,1448
|6,1818
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|11,14
|
|Altın Gr.
|311
|311
|3,42
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.087
|19,00
|
|Tam
|2.050
|2.101
|21,18
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,24
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,13
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|0,05
|
|B. Petrol
|56,47
|56,47
|-1,20
|
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