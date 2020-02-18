***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
18.02.2020 17:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819911
BIST
17:52119.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.249,06
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
17:526,0689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
17:526,5628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
17:52310,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,68
|Açılış
|: 310,03
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|332.225.447
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,52
|563.545.375
|% 16,64
|
|BOSSA
|12,14
|72.120.984
|% 14,53
|
|ALCTL
|21,78
|92.111.483
|% 13,44
|
|DOKTA
|48,40
|15.819.764
|% 12,09
|
|HUBVC
|35,92
|104.263.055
|% -9,25
|
|RAYSG
|4,30
|9.106.210
|% -8,51
|
|SKTAS
|3,35
|10.841.655
|% -8,47
|
|YKGYO
|3,32
|279.320.582
|% -8,29
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|THYAO
|14,98
|1.780.420.413
|% -2,03
|
|GSRAY
|3,53
|1.626.531.388
|% 2,32
|
|ASELS
|29,30
|1.333.207.149
|% 1,24
|
|GUSGR
|2,92
|679.466.961
|% 1,74
|
|ODAS
|2,30
|624.263.389
|% -2,54
|
|GSRAY
|3,53
|1.626.531.388
|% 2,32
|
|ODAS
|2,30
|624.263.389
|% -2,54
|
|EKGYO
|1,64
|439.937.161
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,92
|679.466.961
|% 1,74
|
|ISGYO
|1,96
|397.988.924
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8756
|7,9151
|% 0,50
|
|Frank
|6,1432
|6,1803
|% 0,09
|
|Riyal
|1,6125
|1,6206
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|7,75
|
|Altın Gr.
|310
|311
|3,15
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,05
|
|B. Petrol
|56,70
|56,70
|-0,97
|