***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
26.02.2020 13:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821680
BIST
14:58114.679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 314,89
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.769
En Düşük
113.147
14:586,1629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1629
En Düşük
6,1376
14:586,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0329
|Açılış
|: 6,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
14:58326,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,21
|Açılış
|: 326,21
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|13.892.843
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,78
|49.532.997
|% 17,03
|
|OYAYO
|2,94
|14.839.070
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,71
|317.175.154
|% 11,61
|
|HATEK
|11,12
|46.430.124
|% 9,88
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,75
|12.044.020
|% -5,82
|
|FENER
|13,31
|68.231.209
|% -5,74
|
|ASELS
|29,08
|1.929.557.443
|% -0,21
|
|THYAO
|13,26
|1.574.138.267
|% -1,63
|
|ODAS
|2,20
|370.113.619
|% 0,92
|
|KRDMD
|2,87
|347.240.215
|% 1,77
|
|GARAN
|10,61
|343.535.186
|% -0,47
|
|ODAS
|2,20
|370.113.619
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,34
|194.366.282
|% 2,29
|
|KRDMD
|2,87
|347.240.215
|% 1,77
|
|THYAO
|13,26
|1.574.138.267
|% -1,63
|
|KARSN
|1,97
|219.791.720
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9417
|7,9815
|% -0,25
|
|Frank
|6,2912
|6,3291
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6365
|1,6447
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|17,85
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,07
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.151
|2.204
|7,46
|
|Yarım
|1.040
|1.066
|3,61
|
|Çeyrek
|521
|533
|1,81
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,60
|53,60
|-0,66
|