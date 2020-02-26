***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
26.02.2020 13:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
IÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821685
BIST
15:40114.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 94,40
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.769
En Düşük
113.147
15:406,1587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
15:406,6979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,7010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
15:40325,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,85
|Açılış
|: 325,87
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.297.146
|% 20,00
|
|OYAYO
|2,94
|14.931.733
|% 14,84
|
|BRSAN
|12,47
|65.698.579
|% 14,19
|
|ALGYO
|19,69
|324.698.419
|% 11,49
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|GSRAY
|3,85
|56.917.722
|% -6,10
|
|FENER
|13,27
|69.813.131
|% -6,02
|
|ASELS
|28,90
|2.012.960.952
|% -0,82
|
|THYAO
|13,24
|1.716.372.182
|% -1,78
|
|GARAN
|10,60
|382.268.216
|% -0,56
|
|ODAS
|2,19
|379.830.880
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,87
|362.887.236
|% 1,77
|
|ODAS
|2,19
|379.830.880
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,34
|196.446.934
|% 2,29
|
|THYAO
|13,24
|1.716.372.182
|% -1,78
|
|KRDMD
|2,87
|362.887.236
|% 1,77
|
|KARSN
|1,97
|222.240.603
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9352
|7,9750
|% -0,33
|
|Frank
|6,2932
|6,3311
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6362
|1,6444
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|14,40
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.157
|2.189
|-5,00
|
|Tam
|2.149
|2.203
|5,85
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|2,83
|
|Çeyrek
|521
|533
|1,42
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|53,30
|53,30
|-0,96
|
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