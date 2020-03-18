***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
18.03.2020 13:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830335
BIST
14:3786.047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -730,94
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
14:376,4704
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0718
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4704
En Düşük
6,3873
14:377,1090
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0725
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
14:37313,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,10
|Açılış
|: 313,42
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|1.226.124
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.425.283
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.070.745
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|264.213
|% 9,90
|
|ADANA
|6,81
|8.739.358
|% 9,84
|
|TSPOR
|2,43
|204.781.110
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.195.550
|% -9,97
|
|THYAO
|8,05
|721.936.833
|% 0,88
|
|ASELS
|22,14
|504.654.176
|% 0,73
|
|GARAN
|8,29
|437.601.923
|% -1,19
|
|ISCTR
|5,08
|306.224.993
|% -2,12
|
|TSPOR
|2,43
|204.781.110
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,02
|189.926.448
|% -1,46
|
|THYAO
|8,05
|721.936.833
|% 0,88
|
|ODAS
|1,20
|106.220.718
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|204.781.110
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|53.386.619
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6818
|7,7203
|% -0,08
|
|Frank
|6,7033
|6,7437
|% 1,11
|
|Riyal
|1,7179
|1,7265
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|-25,65
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.106
|-11,00
|
|Tam
|2.065
|2.118
|-10,43
|
|Yarım
|998
|1.024
|-5,05
|
|Çeyrek
|501
|512
|-2,52
|
|Gümüş.Ons
|12,35
|12,39
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,80
|27,80
|-0,93
|