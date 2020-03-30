***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
30.03.2020 17:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833339
BIST
17:2388.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 107,62
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:236,5714
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1220
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:237,2509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0660
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:23343,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 5,30
|Açılış
|: 343,36
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,63
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|3,63
|22.266.386
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.569.798
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.198.410
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.580.858
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,54
|5.786.326
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,16
|327.832
|% -10,00
|
|PGSUS
|31,12
|469.796.594
|% -9,90
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.842.465
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|PGSUS
|31,12
|469.796.594
|% -9,90
|
|TSPOR
|2,80
|240.963.193
|% 8,11
|
|IHLGM
|0,96
|170.934.976
|% 6,67
|
|HALKB
|4,94
|135.652.388
|% 0,82
|
|HUBVC
|18,85
|123.948.889
|% -0,68
|
|IHLGM
|0,96
|170.934.976
|% 6,67
|
|TSPOR
|2,80
|240.963.193
|% 8,11
|
|IHYAY
|0,66
|37.198.410
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,14
|60.361.694
|% 0,88
|
|CEMAS
|0,71
|35.658.432
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1367
|8,1775
|% 1,69
|
|Frank
|6,8469
|6,8882
|% 1,32
|
|Riyal
|1,7463
|1,7551
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-6,09
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,12
|14,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|25,84
|25,84
|-2,11
|
Seans Raporu
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-
17:35SAMAT
Yüzde 9.70 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 289, 094 adet işlem
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17:34SAYAS
Yüzde 6.17 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 991, 680 adet işlem
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17:33SKTAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 552, 468 adet işlem
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17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 223, 82 artarak (% 0.21 ) 105, 764
-
17:32XU100
Endeks 88, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 6, 938.00 milyon TL de