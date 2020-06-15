***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
15.06.2020 16:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851225
BIST
17:52109.544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -291,66
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
17:526,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0378
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8617
En Düşük
6,8141
17:527,7276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0540
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
17:52378,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,01
|Açılış
|: 378,47
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.900.631
|% 10,00
|
|GEDZA
|11,35
|15.089.813
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,06
|340.516.252
|% 9,98
|
|KSTUR
|46,32
|42.244
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.220.946
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|185.850
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.235.405
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|378.637
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|175.325
|% -9,66
|
|DAGHL
|10,50
|5.026.859
|% -9,56
|
|THYAO
|12,60
|877.085.655
|% -1,25
|
|EKGYO
|1,92
|708.400.204
|% -0,52
|
|SASA
|10,76
|680.640.449
|% 4,36
|
|GUSGR
|4,31
|637.046.707
|% 3,36
|
|GARAN
|8,05
|617.598.314
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,92
|708.400.204
|% -0,52
|
|CEMAS
|1,30
|268.380.144
|% 4,00
|
|KARSN
|2,23
|417.594.311
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.446.032
|% 9,33
|
|SKBNK
|1,28
|211.082.386
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5851
|8,6282
|% 0,76
|
|Frank
|7,1883
|7,2316
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-12,31
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.476
|-9,40
|
|Tam
|2.526
|2.544
|-9,60
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-4,70
|
|Çeyrek
|617
|622
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,08
|38,08
|-0,65
|