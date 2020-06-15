***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
15.06.2020 16:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851226
BIST
17:52109.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -297,18
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
17:526,8531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0384
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8617
En Düşük
6,8141
17:527,7306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0570
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
17:52378,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,95
|Açılış
|: 378,41
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.900.631
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,06
|340.578.555
|% 9,98
|
|GEDZA
|11,35
|15.112.848
|% 9,98
|
|KSTUR
|46,32
|42.244
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.220.946
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|185.850
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.339.376
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|378.637
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|175.325
|% -9,66
|
|DAGHL
|10,50
|5.050.020
|% -9,56
|
|THYAO
|12,61
|882.515.426
|% -1,18
|
|EKGYO
|1,92
|710.700.891
|% -0,52
|
|SASA
|10,79
|683.922.651
|% 4,66
|
|GUSGR
|4,35
|644.730.068
|% 4,32
|
|GARAN
|8,06
|629.260.331
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,92
|710.700.891
|% -0,52
|
|CEMAS
|1,28
|271.869.294
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|435.099.987
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.496.509
|% 9,33
|
|SKBNK
|1,27
|211.206.966
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5785
|8,6215
|% 0,69
|
|Frank
|7,1876
|7,2309
|% 0,86
|
|Riyal
|1,8201
|1,8293
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-12,07
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.478
|-7,70
|
|Tam
|2.528
|2.546
|-7,90
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-3,90
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,41
|38,41
|-0,32
|