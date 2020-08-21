***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
21.08.2020 12:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870574
BIST
15:441.115
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -11,99
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
15:447,3319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:448,6429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0157
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:44454,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,01
|Açılış
|: 454,95
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:44
|GARFA
|12,32
|16.304.966
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.052.711
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.755.368
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,30
|4.639.055.400
|% -7,53
|
|TUPRS
|84,60
|3.488.289.834
|% -8,04
|
|GARAN
|7,14
|1.454.371.002
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,06
|885.495.598
|% -0,39
|
|RTALB
|55,60
|857.564.145
|% 6,11
|
|PETKM
|4,30
|4.639.055.400
|% -7,53
|
|EKGYO
|2,00
|518.184.444
|% -1,48
|
|YKBNK
|2,15
|553.917.458
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,72
|626.652.235
|% -6,53
|
|GARAN
|7,14
|1.454.371.002
|% 0,00
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3251
|7,3319
|% 0,47
|
|Euro
|8,6335
|8,6429
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,5688
|9,6168
|% -0,49
|
|Frank
|7,9928
|8,0409
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9469
|1,9567
|% 0,34
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-20,30
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-5,52
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.001
|-78,00
|
|Tam
|2.976
|3.055
|-40,06
|
|Yarım
|1.438
|1.478
|-19,38
|
|Çeyrek
|721
|739
|-9,68
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,57
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,21
|
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|-0,47
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:56IEYHO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 143, 353 adet işlem
-
15:55KLGYO
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 019, 285 adet işlem
-
15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 89 kaybederek (% -1.32 ) 1, 262
-
15:54XU100
Endeks 1, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 23, 159.00 milyon TL de
-
15:54TRCAS
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 573, 270 adet işlem