***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
05.11.2020 11:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886315
BIST
11:571.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 8,08
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.178
En Düşük
1.170
11:578,4689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0474
|Açılış
|: 8,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
11:579,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0942
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9751
En Düşük
9,8472
11:57521,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,70
|Açılış
|: 521,55
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
521,77
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler11:55
|EUHOL
|3,41
|4.754.601
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|8.391.893
|% 10,00
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,32
|471.448.654
|% 1,41
|
|GARAN
|6,94
|432.423.887
|% 0,14
|
|SISE
|6,55
|384.368.756
|% 1,24
|
|KRDMD
|3,36
|366.435.022
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,79
|350.460.604
|% 5,29
|
|SKBNK
|1,79
|350.460.604
|% 5,29
|
|TSKB
|2,13
|328.504.746
|% 2,90
|
|ALBRK
|1,70
|203.959.931
|% 3,66
|
|DOHOL
|2,54
|284.779.049
|% 2,83
|
|KRDMD
|3,36
|366.435.022
|% -1,18
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4532
|8,4633
|% 0,50
|
|Euro
|9,9507
|9,9636
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,9699
|11,0249
|% 0,62
|
|Frank
|9,2522
|9,3079
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2467
|2,2579
|% 0,36
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|11,60
|
|Altın Gr.
|521
|521
|5,08
|
|Cumhuriyet
|3.449
|3.501
|13,00
|
|Tam
|3.435
|3.521
|13,81
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|6,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,19
|
|B. Petrol
|40,98
|40,98
|-0,24
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:06ALCTL
Yüzde 4.45 oranında artışla 33.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 837 adet işlem
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12:04ACSEL
Yüzde 6.06 oranında artışla 15.41 lira fiyatla işlem gören hissede 719, 717 adet işlem
-
12:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, ARCLK
-
12:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 46 artarak (% 0.62 ) 1, 056
-
12:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, EUKYO, EUHOL, BALAT, AVHOL, MEGAP, MEGAP, BLCYT, DIRIT