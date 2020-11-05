***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
05.11.2020 11:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886316
BIST
12:071.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 8,02
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.178
En Düşük
1.170
12:078,4684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0469
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
12:079,9726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0928
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9751
En Düşük
9,8472
12:07521,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,55
|Açılış
|: 521,41
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
522,67
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler12:06
|BLCYT
|6,60
|8.506.865
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,41
|4.760.790
|% 10,00
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,33
|482.032.376
|% 1,64
|
|GARAN
|6,94
|442.612.517
|% 0,14
|
|SISE
|6,55
|387.018.578
|% 1,24
|
|KRDMD
|3,36
|367.065.056
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,78
|351.493.343
|% 4,71
|
|SKBNK
|1,78
|351.493.343
|% 4,71
|
|TSKB
|2,13
|331.745.046
|% 2,90
|
|DOHOL
|2,54
|306.745.232
|% 2,83
|
|ALBRK
|1,69
|204.120.483
|% 3,05
|
|PETKM
|4,33
|482.032.376
|% 1,64
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4620
|8,4679
|% 0,55
|
|Euro
|9,9645
|9,9725
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,9778
|11,0329
|% 0,69
|
|Frank
|9,2661
|9,3219
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2499
|2,2612
|% 0,51
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|11,60
|
|Altın Gr.
|521
|521
|5,08
|
|Cumhuriyet
|3.449
|3.501
|13,00
|
|Tam
|3.435
|3.521
|13,81
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|6,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,19
|
|B. Petrol
|40,98
|40,98
|-0,24
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:19EGSER
Yüzde 5.82 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 505, 962 adet işlem
-
12:18EUHOL
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 401, 926 adet işlem
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, DOHOL, ARCLK
-
12:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 45 artarak (% 0.61 ) 1, 056
-
12:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, ATEKS, AVHOL, MEGAP, EUHOL, BLCYT, KONTR, MEGAP, BALAT, DIRIT