***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
25.01.2021 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904146
BIST
14:031.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
14:037,3874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0229
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
14:038,9836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0392
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
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9,0459
En Düşük
8,9708
14:03442,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,52
|Açılış
|: 442,35
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|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler14:03
|MAALT
|231,10
|2.533.318
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|ALKA
|19,60
|10.408.459
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.171.604
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|AGYO
|4,25
|159.641.112
|% -9,38
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|OZRDN
|12,01
|8.899.001
|% -6,68
|
|PETKM
|5,30
|1.136.238.730
|% 3,52
|
|KOZAL
|118,10
|1.011.827.251
|% 3,23
|
|KARSN
|5,15
|846.420.114
|% 8,88
|
|GARAN
|9,66
|683.772.676
|% -1,02
|
|TSKB
|2,00
|604.040.833
|% -1,48
|
|TSKB
|2,00
|604.040.833
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,57
|346.153.070
|% 6,08
|
|PETKM
|5,30
|1.136.238.730
|% 3,52
|
|EKGYO
|2,49
|499.522.832
|% 0,00
|
|KARSN
|5,15
|846.420.114
|% 8,88
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3853
|7,3874
|% -0,31
|
|Euro
|8,9794
|8,9836
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,0830
|10,1336
|% -0,25
|
|Frank
|8,2976
|8,3476
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9626
|1,9724
|% -0,35
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|8,72
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|18,00
|
|Tam
|2.918
|2.991
|16,03
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|7,75
|
|Çeyrek
|707
|723
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,48
|