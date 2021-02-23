***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
23.02.2021 21:58
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912021
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -32,75
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
18:057,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0779
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
18:058,6337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1009
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
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8,6426
En Düşük
8,5250
18:05411,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,94
|Açılış
|: 411,17
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|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
412,35
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
|
|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|3.347.911
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|75.468.478
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0908
|7,0989
|% 1,11
|
|Euro
|8,6174
|8,6337
|% 1,18
|
|Sterlin
|9,9701
|10,0201
|% 1,35
|
|Frank
|7,8137
|7,8608
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8852
|1,8947
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,24
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,55
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,29
|-0,09
|
|B. Petrol
|64,65
|64,65
|0,29
|