***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.04.2021 15:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922580
BIST
16:361.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 27,23
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
16:368,1510
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0889
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
16:369,6263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0423
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
16:36451,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,00
|Açılış
|: 451,04
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:35
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|JANTS
|751,90
|8.365.639
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.020.095
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|69.358.551
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|2.040.522
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|3.602.441
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,97
|3.529.469.946
|% 4,19
|
|FROTO
|205,20
|941.339.150
|% 6,16
|
|BJKAS
|9,16
|817.965.644
|% 9,96
|
|SASA
|46,38
|812.228.592
|% 2,79
|
|KOZAL
|120,10
|746.779.118
|% 0,92
|
|GARAN
|6,97
|3.529.469.946
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,23
|266.357.941
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,90
|276.195.199
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|182.314.207
|% 2,22
|
|PETKM
|6,05
|630.564.786
|% 5,22
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1478
|8,1510
|% -1,08
|
|Euro
|9,6089
|9,6263
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,2052
|11,2614
|% -1,04
|
|Frank
|8,5858
|8,6375
|% -1,24
|
|Riyal
|2,1638
|2,1747
|% -1,21
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|15,51
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.968
|3.045
|3,36
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|1,62
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|1,15
|
Seans Raporu
16:35
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