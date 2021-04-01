***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.04.2021 15:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922581
BIST
16:351.421
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 29,54
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.423
En Düşük
1.399
16:358,1523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0876
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
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8,2878
En Düşük
8,1041
16:359,6257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0429
|Açılış
|: 9,5400
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|Önceki Kapanış
|: 9,6700
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9,7559
En Düşük
9,5507
16:35451,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,28
|Açılış
|: 451,04
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|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:35
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|69.214.150
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.016.147
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.684.436
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.362.632
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|3.557.479
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,98
|3.525.884.485
|% 4,33
|
|FROTO
|205,40
|938.373.661
|% 6,26
|
|BJKAS
|9,16
|816.225.995
|% 9,96
|
|SASA
|46,14
|801.296.940
|% 2,26
|
|KOZAL
|120,20
|739.166.051
|% 1,01
|
|GARAN
|6,98
|3.525.884.485
|% 4,33
|
|SKBNK
|1,23
|266.290.186
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,91
|274.938.341
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|182.126.332
|% 2,96
|
|GSRAY
|4,05
|409.920.368
|% 9,76
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1493
|8,1523
|% -1,06
|
|Euro
|9,6047
|9,6257
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,2026
|11,2588
|% -1,06
|
|Frank
|8,5844
|8,6361
|% -1,26
|
|Riyal
|2,1628
|2,1736
|% -1,26
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.724
|1.724
|16,50
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,06
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,02
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,03
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|B. Petrol
|64,06
|64,06
|1,32
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