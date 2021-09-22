***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
22.09.2021 17:58
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964875
BIST
17:571.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 19,87
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
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1.406
En Düşük
1.385
17:578,6365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
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8,6658
En Düşük
8,6023
17:5710,1506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0334
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
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10,1821
En Düşük
10,0882
17:57492,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,64
|Açılış
|: 492,89
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|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:55
|YEOTK
|60,50
|19.085.209
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.019.742
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|170.001.832
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.427.848
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.175.869
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.593.663
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|70.584.781
|% -9,72
|
|MMCAS
|5,47
|58.049
|% -7,29
|
|BJKAS
|6,28
|197.483.292
|% -7,24
|
|DIRIT
|5,21
|214.887
|% -6,63
|
|GARAN
|9,44
|1.210.737.941
|% 2,83
|
|THYAO
|13,13
|1.127.883.597
|% 0,61
|
|EREGL
|16,87
|825.645.430
|% 5,04
|
|KRDMD
|6,45
|698.959.710
|% 2,22
|
|TRILC
|13,01
|655.503.801
|% -3,20
|
|YKBNK
|2,44
|384.966.305
|% 2,52
|
|GARAN
|9,44
|1.210.737.941
|% 2,83
|
|KRDMD
|6,45
|698.959.710
|% 2,22
|
|THYAO
|13,13
|1.127.883.597
|% 0,61
|
|PETKM
|6,26
|470.158.132
|% 2,12
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6317
|8,6364
|% 0,11
|
|Euro
|10,1413
|10,1476
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,7517
|11,8106
|% 0,01
|
|Frank
|9,3294
|9,3856
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2971
|2,3086
|% 0,16
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,34
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,12
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|1,21
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