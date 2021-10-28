***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
28.10.2021 10:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973143
BIST
11:201.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.522
En Düşük
1.517
11:209,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1162
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6159
En Düşük
9,4668
11:2011,1300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1029
|Açılış
|: 11,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
11:20555,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 7,54
|Açılış
|: 555,50
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
556,04
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ATATP
|43,56
|32.732.206
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|29.735.088
|% 9,98
|
|ZRGYO
|2,00
|15.285.491
|% 9,89
|
|HEDEF
|3,12
|8.532.248
|% 9,86
|
|GOZDE
|6,69
|162.138.880
|% 9,85
|
|KTSKR
|31,48
|55.599.384
|% -5,41
|
|GOODY
|8,11
|39.395.266
|% -5,04
|
|TIRE
|8,77
|15.465.451
|% -4,67
|
|TURSG
|4,90
|59.261.942
|% -4,11
|
|DYOBY
|9,80
|10.805.577
|% -3,92
|
|GARAN
|9,72
|1.158.320.969
|% 1,67
|
|SISE
|8,64
|290.292.286
|% -1,59
|
|AKBNK
|5,86
|263.204.115
|% 1,38
|
|TSPOR
|5,60
|261.974.730
|% 6,87
|
|EREGL
|19,77
|232.808.883
|% 0,00
|
|GARAN
|9,72
|1.158.320.969
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,67
|187.873.665
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,60
|261.974.730
|% 6,87
|
|AKBNK
|5,86
|263.204.115
|% 1,38
|
|SISE
|8,64
|290.292.286
|% -1,59
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5917
|9,5963
|% 1,23
|
|Euro
|11,1247
|11,1300
|% 0,93
|
|Sterlin
|13,1455
|13,2115
|% 1,19
|
|Frank
|10,4009
|10,4635
|% 1,09
|
|Riyal
|2,5464
|2,5591
|% 1,01
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|5,65
|
|Altın Gr.
|555
|555
|7,06
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,09
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-0,79
|