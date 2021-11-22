***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
22.11.2021 13:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978940
BIST
17:141.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 14,85
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
17:1411,2856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0340
|Açılış
|: 11,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2856
En Düşük
10,9592
17:1412,6936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0141
|Açılış
|: 12,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
17:14661,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -6,78
|Açılış
|: 661,47
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DITAS
|27,72
|39.642.278
|% 10,00
|
|EDATA
|11,00
|39.264.845
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|FENER
|33,02
|247.058.528
|% 9,99
|
|SANFM
|31,96
|14.018.210
|% 9,98
|
|IDEAS
|40,14
|26.946.056
|% -10,00
|
|MERCN
|11,12
|96.582.893
|% -9,96
|
|BASGZ
|12,58
|467.295.490
|% -9,89
|
|SEYKM
|16,20
|23.878.397
|% -9,19
|
|TGSAS
|17,81
|39.154.409
|% -5,01
|
|THYAO
|17,62
|2.305.461.523
|% 3,10
|
|GARAN
|11,97
|1.480.128.627
|% -0,66
|
|SISE
|11,18
|1.280.243.480
|% -0,62
|
|KRDMD
|8,32
|1.084.826.441
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,27
|774.861.832
|% 8,04
|
|ODAS
|1,64
|469.212.114
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,57
|699.150.449
|% 0,56
|
|THYAO
|17,62
|2.305.461.523
|% 3,10
|
|KRDMD
|8,32
|1.084.826.441
|% 1,71
|
|GARAN
|11,97
|1.480.128.627
|% -0,66
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2773
|11,2871
|% 0,32
|
|Euro
|12,6799
|12,6950
|% -0,10
|
|Sterlin
|15,0403
|15,1158
|% -0,26
|
|Frank
|12,0484
|12,1210
|% -0,17
|
|Riyal
|2,9866
|3,0015
|% -0,14
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-31,00
|
|Altın Gr.
|661
|661
|-7,52
|
|Cumhuriyet
|4.370
|4.436
|-16,00
|
|Tam
|4.349
|4.458
|-14,81
|
|Yarım
|2.102
|2.156
|-7,17
|
|Çeyrek
|1.054
|1.078
|-3,58
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,44
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|8,92
|8,93
|0,03
|
|B. Petrol
|78,34
|78,34
|-0,55
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, GUBRF
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 04 artarak (% 0.78 ) 1, 554
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, TETMT, DITAS, KENT, PENTA, DOBUR, IHAAS, FRIGO, EGEPO, BMSCH
-
17:28
PENGD, BFREN, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:28
SEYKM, CASA, BASGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında