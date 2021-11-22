***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
22.11.2021 13:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978941
BIST
17:131.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 15,14
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
17:1311,2871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0355
|Açılış
|: 11,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2871
En Düşük
10,9592
17:1312,6993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0084
|Açılış
|: 12,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
17:13661,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -6,78
|Açılış
|: 661,47
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler17:13
|DITAS
|27,72
|39.642.278
|% 10,00
|
|EDATA
|11,00
|39.264.845
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|FENER
|33,02
|247.058.132
|% 9,99
|
|KONYA
|947,70
|143.922.282
|% 9,98
|
|IDEAS
|40,14
|26.882.354
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|460.573.919
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|96.581.014
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,20
|23.476.735
|% -9,19
|
|TGSAS
|17,79
|39.144.087
|% -5,12
|
|THYAO
|17,62
|2.303.151.116
|% 3,10
|
|GARAN
|11,98
|1.473.759.044
|% -0,58
|
|SISE
|11,18
|1.279.570.484
|% -0,62
|
|KRDMD
|8,32
|1.084.538.639
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,29
|772.011.888
|% 8,28
|
|ODAS
|1,64
|469.158.809
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,56
|694.922.388
|% 0,28
|
|THYAO
|17,62
|2.303.151.116
|% 3,10
|
|KRDMD
|8,32
|1.084.538.639
|% 1,71
|
|GARAN
|11,98
|1.473.759.044
|% -0,58
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2747
|11,2871
|% 0,32
|
|Euro
|12,6837
|12,6993
|% -0,07
|
|Sterlin
|15,0354
|15,1108
|% -0,30
|
|Frank
|12,0428
|12,1154
|% -0,22
|
|Riyal
|2,9861
|3,0011
|% -0,15
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-29,18
|
|Altın Gr.
|660
|660
|-7,77
|
|Cumhuriyet
|4.370
|4.436
|-16,00
|
|Tam
|4.346
|4.455
|-17,09
|
|Yarım
|2.101
|2.155
|-8,27
|
|Çeyrek
|1.054
|1.078
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,92
|8,93
|0,03
|
|B. Petrol
|78,41
|78,41
|-0,48
|