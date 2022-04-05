***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
05.04.2022 12:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015809
BIST
13:052.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 22,37
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
13:0514,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0390
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7221
En Düşük
14,6627
13:0516,1525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0374
|Açılış
|: 16,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
13:05913,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,58
|Açılış
|: 913,35
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ULUSE
|150,70
|14.729.452
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.483.455
|% 9,99
|
|OSMEN
|26,50
|11.942.674
|% 8,61
|
|ODAS
|1,92
|613.186.247
|% 7,87
|
|AKMGY
|54,50
|7.997.155
|% 7,81
|
|LIDER
|19,21
|541.758.808
|% -6,29
|
|GMTAS
|2,99
|3.271.868
|% -5,08
|
|GRNYO
|2,39
|2.734.054
|% -4,40
|
|ENSRI
|16,09
|34.425.146
|% -4,05
|
|CEOEM
|12,67
|22.991.734
|% -3,94
|
|THYAO
|34,86
|2.545.788.609
|% 4,18
|
|KRDMD
|15,89
|1.957.724.624
|% 0,25
|
|ASELS
|26,08
|1.864.376.961
|% 2,92
|
|SISE
|16,70
|1.754.045.496
|% 2,64
|
|GARAN
|12,57
|1.735.385.221
|% -0,48
|
|ODAS
|1,92
|613.186.247
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,58
|604.366.258
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,22
|816.300.427
|% 0,24
|
|KARSN
|5,83
|852.894.243
|% 3,00
|
|AKBNK
|7,77
|1.136.747.372
|% 0,65
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7155
|14,7201
|% 0,28
|
|Euro
|16,1447
|16,1533
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,2849
|19,3816
|% 0,43
|
|Frank
|15,8459
|15,9414
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9119
|3,9315
|% 0,24
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-3,42
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|16,00
|
|Tam
|6.023
|6.173
|15,48
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|7,48
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,75
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,85
|