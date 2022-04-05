***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
05.04.2022 12:15
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015805
BIST
13:052.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 22,16
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
13:0514,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0390
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7221
En Düşük
14,6627
13:0516,1525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0374
|Açılış
|: 16,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
13:05913,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,58
|Açılış
|: 913,35
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler13:05
|ULUSE
|150,70
|14.729.452
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.483.455
|% 9,99
|
|OSMEN
|26,70
|12.199.159
|% 9,43
|
|AKMGY
|54,75
|8.059.920
|% 8,31
|
|IDEAS
|22,74
|30.638.244
|% 8,08
|
|LIDER
|19,21
|544.896.626
|% -6,29
|
|GMTAS
|2,99
|3.714.092
|% -5,08
|
|GRNYO
|2,38
|2.777.757
|% -4,80
|
|CEOEM
|12,68
|23.374.096
|% -3,87
|
|ENSRI
|16,13
|35.050.698
|% -3,82
|
|THYAO
|34,86
|2.583.247.890
|% 4,18
|
|KRDMD
|15,90
|1.976.444.804
|% 0,32
|
|ASELS
|26,06
|1.948.463.494
|% 2,84
|
|SISE
|16,71
|1.766.961.816
|% 2,70
|
|GARAN
|12,57
|1.753.583.078
|% -0,48
|
|ODAS
|1,91
|619.068.305
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,57
|604.530.707
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|843.273.888
|% 0,71
|
|KARSN
|5,82
|859.838.371
|% 2,83
|
|AKBNK
|7,79
|1.149.204.594
|% 0,91
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7139
|14,7176
|% 0,27
|
|Euro
|16,1414
|16,1525
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,2794
|19,3761
|% 0,40
|
|Frank
|15,8444
|15,9399
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9118
|3,9314
|% 0,24
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,42
|
|Altın Gr.
|913
|914
|1,11
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|16,00
|
|Tam
|6.023
|6.173
|15,48
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|7,48
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,75
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,22
|