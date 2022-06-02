***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
02.06.2022 20:40
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034402
BIST
10:022.613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 11,43
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.615
En Düşük
2.610
10:0216,4984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0444
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
10:0217,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0592
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
10:02989,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 989,11
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:02
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|EPLAS
|20,82
|7.968.917
|% 9,23
|
|HEDEF
|6,80
|5.350.270
|% 7,94
|
|YUNSA
|33,34
|6.545.091
|% 6,72
|
|TMSN
|25,60
|12.522.221
|% 5,44
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|976.877
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,90
|14.389.938
|% -6,60
|
|OZRDN
|13,26
|302.094
|% -5,22
|
|ESCOM
|16,02
|374.339
|% -4,01
|
|THYAO
|49,70
|144.542.333
|% 0,20
|
|SASA
|40,90
|141.834.887
|% 1,74
|
|EREGL
|34,96
|76.973.515
|% 0,81
|
|AKBNK
|8,80
|69.444.972
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,84
|56.525.443
|% 1,07
|
|EKGYO
|2,84
|56.525.443
|% 1,07
|
|TSKB
|2,18
|31.311.274
|% 3,81
|
|SKBNK
|1,26
|13.043.474
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,89
|39.797.401
|% 1,04
|
|AKBNK
|8,80
|69.444.972
|% -0,34
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4845
|16,4984
|% 0,27
|
|Euro
|17,7309
|17,7578
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,6626
|20,7663
|% 0,11
|
|Frank
|17,1440
|17,2473
|% 0,16
|
|Riyal
|4,3842
|4,4062
|% 0,20
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,86
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,08
|