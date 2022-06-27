***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
27.06.2022 15:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039421
BIST
15:322.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -23,90
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:3216,5235
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -0,3609
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:3217,4613
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,3659
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:32971,91
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -20,19
|Açılış
|: 971,91
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:32
|RYSAS
|8,47
|10.904.976
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.214.843
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|4.265.596
|% 9,97
|
|MAKIM
|17,11
|37.683.969
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.649.316
|% 9,96
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,25
|57.350.863
|% -4,47
|
|ISKPL
|4,83
|55.404.042
|% -4,17
|
|GSDHO
|3,93
|68.602.575
|% -4,15
|
|THYAO
|49,78
|3.283.211.084
|% -0,94
|
|SISE
|21,90
|1.513.618.447
|% 0,64
|
|EREGL
|28,00
|1.158.375.829
|% 0,50
|
|ASELS
|23,88
|816.092.279
|% -2,77
|
|AKBNK
|8,55
|741.707.983
|% -2,51
|
|ODAS
|3,16
|367.448.792
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|495.747.725
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,55
|741.707.983
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,56
|196.800.722
|% -1,54
|
|ISCTR
|4,62
|325.526.493
|% -1,70
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5158
|16,5235
|% -2,14
|
|Euro
|17,4358
|17,4613
|% -2,05
|
|Sterlin
|20,1754
|20,2766
|% -2,32
|
|Frank
|17,1305
|17,2337
|% -2,38
|
|Riyal
|4,3854
|4,4074
|% -2,24
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|3,38
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-20,40
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.476
|6.591
|-271,00
|
|Yarım
|3.180
|3.224
|-132,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|-67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,14
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,65
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:46DOAS
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 81.35 lira fiyatla işlem gören hissede 699, 309 adet işlem
-
15:45USDTR
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 1, 567.20 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 829 adet işlem
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 72 kaybederek (% -0.91 ) 2, 258
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, RYSAS, RODRG, IHAAS, SANEL, GENTS
-
15:44
YEOTK, IHAAS, BASCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında