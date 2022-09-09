***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
09.09.2022 12:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061871
BIST
12:323.543
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 105,27
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.544
En Düşük
3.452
12:3218,2481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
12:3218,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1709
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
12:321.013,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,49
|Açılış
|: 1.013,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler12:29
|GARAN
|26,18
|2.761.701.866
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.371.216.305
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|801.179
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|256.288.599
|% 9,93
|
|ISCTR
|12,40
|2.948.462.342
|% 9,64
|
|HEDEF
|9,25
|26.742.240
|% -5,71
|
|VKING
|6,90
|949.926
|% -4,83
|
|MTRKS
|36,30
|35.427.261
|% -4,82
|
|DOGUB
|9,68
|3.499.349
|% -4,72
|
|TSPOR
|5,27
|75.215.503
|% -4,01
|
|AKBNK
|16,04
|7.324.429.552
|% 5,87
|
|YKBNK
|9,12
|5.403.949.584
|% 7,17
|
|ISCTR
|12,40
|2.948.462.342
|% 9,64
|
|GARAN
|26,18
|2.761.701.866
|% 10,00
|
|EREGL
|32,78
|2.588.690.713
|% 6,08
|
|YKBNK
|9,12
|5.403.949.584
|% 7,17
|
|AKBNK
|16,04
|7.324.429.552
|% 5,87
|
|EKGYO
|5,05
|2.314.368.166
|% 3,27
|
|ISCTR
|12,40
|2.948.462.342
|% 9,64
|
|KRDMD
|14,12
|2.226.954.114
|% 8,87
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2328
|18,2467
|% 0,13
|
|Euro
|18,3873
|18,3959
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,1350
|21,2410
|% 1,10
|
|Frank
|18,9912
|19,1056
|% 1,50
|
|Riyal
|4,8397
|4,8640
|% 0,08
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|18,25
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|12,10
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|36,00
|
|Tam
|6.803
|6.862
|33,00
|
|Yarım
|3.315
|3.354
|16,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,83
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|0,19
|
|B. Petrol
|90,88
|90,88
|1,73
|