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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

09.09.2022 12:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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GRNYO 4,96 801.179 % 9,98  
VAKBN 12,95 256.288.599 % 9,93  
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Altın Ons 1.727 1.727 18,25  
Altın Gr. 1.013 1.014 12,10  
Cumhuriyet 6.764 6.866 36,00  
Tam 6.803 6.862 33,00  
Yarım 3.315 3.354 16,00  
Çeyrek 1.663 1.678 9,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,83 0,28  
Gümüş Gr. 11,05 11,07 0,19  
B. Petrol 90,88 90,88 1,73  
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