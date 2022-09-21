***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
21.09.2022 14:53
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064487
BIST
15:573.274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -3,67
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
15:5718,3322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
15:5718,2043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0500
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
15:57987,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,14
|Açılış
|: 987,15
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ZOREN
|3,96
|956.452.390
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.637.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|113.764.590
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,19
|56.039.264
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,95
|77.585.451
|% 9,93
|
|KZBGY
|32,12
|66.720.744
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.960.444
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|203.994.511
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|813.418.082
|% -9,83
|
|THYAO
|70,60
|3.991.260.321
|% -2,55
|
|ASELS
|32,24
|3.312.092.955
|% 4,81
|
|VAKBN
|8,21
|2.451.914.641
|% -2,61
|
|GARAN
|19,59
|2.134.566.459
|% -2,73
|
|HALKB
|8,21
|2.004.077.636
|% -2,38
|
|EKGYO
|3,93
|1.353.574.792
|% -2,00
|
|VAKBN
|8,21
|2.451.914.641
|% -2,61
|
|YKBNK
|7,12
|1.935.116.242
|% -0,56
|
|ZOREN
|3,96
|956.452.390
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,12
|813.418.082
|% -9,83
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3241
|18,3322
|% 0,07
|
|Euro
|18,1944
|18,2043
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,7306
|20,8346
|% -0,21
|
|Frank
|18,9488
|19,0629
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8564
|4,8808
|% 0,09
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,93
|
|Altın Gr.
|987
|988
|7,55
|
|Cumhuriyet
|6.661
|6.762
|17,00
|
|Tam
|6.698
|6.783
|8,00
|
|Yarım
|3.264
|3.308
|9,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.655
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,62
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,26
|
|B. Petrol
|92,04
|92,04
|1,42
|
Seans Raporu
15:57
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16:12KZBGY
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16:11ICBCT
Yüzde -3.17 oranında düşüşle 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 188, 418 adet işlem
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16:10CEMAS
Yüzde 9.86 oranında artışla 1.56 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 860, 825 adet işlem