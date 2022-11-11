***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.11.2022 17:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079569
BIST
17:374.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -23,11
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.443
17:3718,5452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0553
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:3719,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2451
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:371.048,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,35
|Açılış
|: 1.048,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:37
|TMPOL
|31,24
|43.333.729
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|201.565.658
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|89.422.295
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.694.196
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.022.402
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|21.945.202
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.774.950
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,65
|239.849.642
|% -9,31
|
|TURGG
|264,20
|38.275.279
|% -9,02
|
|IZFAS
|5,39
|14.984.400
|% -5,60
|
|THYAO
|112,00
|8.227.995.549
|% -1,23
|
|EREGL
|36,68
|6.260.604.738
|% -2,29
|
|ASELS
|38,84
|5.666.218.545
|% 2,10
|
|PETKM
|14,25
|3.613.589.505
|% -1,59
|
|EKGYO
|5,21
|3.358.411.766
|% -3,16
|
|EKGYO
|5,21
|3.358.411.766
|% -3,16
|
|YKBNK
|9,66
|2.834.758.827
|% -1,13
|
|ODAS
|10,74
|3.025.104.017
|% 7,62
|
|SKBNK
|2,17
|593.076.607
|% -2,69
|
|PETKM
|14,25
|3.613.589.505
|% -1,59
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5377
|18,5452
|% 0,30
|
|Euro
|19,0782
|19,0969
|% 1,30
|
|Sterlin
|21,7021
|21,8110
|% 0,51
|
|Frank
|19,4093
|19,5263
|% 1,77
|
|Riyal
|4,9190
|4,9436
|% 0,32
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|3,87
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|5,67
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.922
|7.046
|28,00
|
|Yarım
|3.361
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,46
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,78
|12,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|96,45
|96,45
|2,78
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52TRILC
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 521, 377 adet işlem
-
17:51EDATA
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 286, 107 adet işlem
-
17:50TRILC
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 12.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 377, 070 adet işlem
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 83 kaybederek (% -0.80 ) 4, 845
-
17:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TMPOL, BRYAT