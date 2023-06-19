***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
19.06.2023 17:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159949
BIST
16:595.374
En Düşük
|Değişim
|: -1,86%
|| -101,94
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
16:5923,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0107
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
16:5925,7638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0750
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
16:591.481,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,20
|Açılış
|: 1.481,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler16:59
|INGRM
|643,70
|11.502.461
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|17.791.094
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.197.043
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.707.770
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|51.859.664
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.619.011
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|IHAAS
|125,40
|53.287.124
|% -9,78
|
|OSMEN
|94,50
|49.459.445
|% -6,90
|
|KRVGD
|17,08
|40.230.986
|% -6,67
|
|THYAO
|176,70
|5.570.055.972
|% -2,21
|
|AKBNK
|19,05
|3.512.188.166
|% 0,85
|
|ASTOR
|55,95
|3.040.889.970
|% 3,61
|
|YKBNK
|12,57
|2.858.306.303
|% -1,80
|
|ISCTR
|13,34
|2.137.393.405
|% -0,60
|
|YKBNK
|12,57
|2.858.306.303
|% -1,80
|
|AKBNK
|19,05
|3.512.188.166
|% 0,85
|
|ISCTR
|13,34
|2.137.393.405
|% -0,60
|
|ODAS
|6,79
|874.280.768
|% 4,14
|
|ADESE
|1,46
|181.245.291
|% -1,35
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5980
|23,6036
|% -0,05
|
|Euro
|25,7581
|25,7638
|% -0,29
|
|Sterlin
|30,1177
|30,2687
|% -0,21
|
|Frank
|26,2200
|26,3779
|% -0,37
|
|Riyal
|6,2764
|6,3078
|% -0,03
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.731
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|18,16
|18,18
|-0,20
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14GEREL
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 434 adet işlem
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17:13XU100
Endeks 5, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 92 altında . İşlem hacmi 49, 147.00 milyon TL de
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17:13IDEAS
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 29.68 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 034 adet işlem
-
17:12KOZAL
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 21.04 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 178, 430 adet işlem
-
17:11KRVGD
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 17.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 287, 406 adet işlem