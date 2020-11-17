***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.11.2020 09:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Eyüp GÜLSÜN Bölüm Başkanı Portföy Yöneticisi 2005-2007 Merrill Lynch / Müdür 2008-2010 Goldman Sachs / Direktör 2011-2013 Garanti Portföy / Müdür 2013-2015 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 205532 - 302260
Niyazi ATASOY Bölüm Başkanı Portföy Yöneticisi 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 201511 - 301513
Barış ÖZKAPTAN Bölüm Başkanı Portföy Yöneticisi 2009-2015Citibank Londra 1999-2009 Citibank Türkiye SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200474-300102
Ümit ŞENER Müdür Portföy Yöneticisi 2008-2017 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2017-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 201865 - 302316
İdil SAZER Müdür Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203807 - 301572
Can ÖZÇELİK Müdür Portföy Yöneticisi 2011-2014 Bgc Partners / Analist 2014-2016 Ak Yatırım A.Ş. / Analist 2016 - .... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 204477 - 308016
Alper ÖZDAMAR Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203487 - 301085
Egemen KORKMAZ Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200585 - 302377
Hakan DEPREM Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2011-2012 Black River Portföy Yönetimi / Araştırma 2012- 2016 Ak Yatırım A.Ş. / Araştırma 2016- .... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203147 - 308453
Bulut ÖZER Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2011-2013 Oyak Yatırım Hazine, 2013-2016 Akbank T.A.Ş. / Hazine, 2016 - .......... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Uzman SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 206047 - 308182
Hasan Basri TARMAN Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2010-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Türev Araçlar Lisansı- Düzey 3 Lisansı 302435 -205764
Bora PARTAL Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2015-2018 HSBC 2018-2020 Ünlü Portföy 2020 - Ak Portföy Türev Araçlar Lisansı-Düzey 3 Lisansı 309250-213185
Mehmet Sinan VEZİROĞLU Kıdemli Uzman Portföy Yöneticisi 2014-2015 HSBC Portföy 2015-2017 Ünlü Menkul 2017-2020 İş Portföy 2020- Ak Portföy Türev Araçlar Lisansı-Düzey 3 Lisansı 304432-208428
Okan ERCAN Kıdemli Uzman Portföy Yöneticisi 2015-2016 Alternatif bank 2016-2019 Garanti Bankası 2020- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Türev Araçlar Lisansı-Düzey 3 Lisansı 910192 -904828
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888794
BIST