***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.03.2021 11:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞAHİN ALP KELER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 0 Bağımsız Üye Değil
TÜRKER TUNALI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi -İç Kontrol'den Sorumlu YK Üyesi
Bülent OĞUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
GAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.01.2019 Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ ERSARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.03.2021 Bağımsız Üye Değil
SAVAŞ KÜLCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi
MURAT ÖZTUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
Volkan ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
DALYA KOHEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918968
BIST
12:311.561
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|Değişim
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|: 1.568
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|Önceki Kapanış
|: 420,55
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422,88
En Düşük
417,26
BIST En Aktif Hisseler12:31
|CLEBI
|330,00
|211.362.668
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.484.693
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|8.976.359
|% 9,96
|
|SONME
|75,20
|90.315
|% 9,94
|
|GARFA
|14,72
|18.610.442
|% 9,93
|
|VAKKO
|16,40
|23.783.732
|% -6,82
|
|BALAT
|8,27
|33.436
|% -5,27
|
|MERIT
|288,00
|36.288
|% -5,26
|
|FROTO
|219,20
|1.483.878.527
|% -4,36
|
|YAPRK
|109,10
|3.556.385
|% -4,30
|
|FROTO
|219,20
|1.483.878.527
|% -4,36
|
|GARAN
|8,96
|599.584.061
|% 2,40
|
|THYAO
|14,19
|587.969.983
|% -2,47
|
|KRDMD
|7,56
|538.972.884
|% -0,66
|
|SISE
|7,84
|377.662.398
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,19
|241.938.912
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,74
|289.571.870
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,56
|538.972.884
|% -0,66
|
|GARAN
|8,96
|599.584.061
|% 2,40
|
|TSKB
|1,71
|103.040.555
|% 1,18
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4779
|7,4806
|% -0,20
|
|Euro
|8,9401
|8,9475
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,4091
|10,4613
|% -0,23
|
|Frank
|8,0495
|8,0980
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9883
|1,9982
|% -0,19
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-7,20
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|1,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-2,78
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-1,35
|
|Çeyrek
|670
|685
|-0,68
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,37
|67,37
|-0,63
|