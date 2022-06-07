Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.06.2022 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Niyazi ATASOY Bölüm Başkanı Portföy Yöneticisi 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 201511 - 301513
Barış ÖZKAPTAN Bölüm Başkanı Portföy Yöneticisi 2009-2015Citibank Londra 1999-2009 Citibank Türkiye SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200474-300102
Ümit ŞENER Müdür Portföy Yöneticisi 2008-2017 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2017-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 201865 - 302316
İdil SAZER Müdür Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203807 - 301572
Can ÖZÇELİK Müdür Portföy Yöneticisi 2011-2014 Bgc Partners / Analist 2014-2016 Ak Yatırım A.Ş. / Analist 2016 - .... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 204477 - 308016
Alper ÖZDAMAR Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203487 - 301085
Egemen KORKMAZ Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200585 - 302377
Hakan DEPREM Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2011-2012 Black River Portföy Yönetimi / Araştırma 2012- 2016 Ak Yatırım A.Ş. / Araştırma 2016- .... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203147 - 308453
Bulut ÖZER Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2011-2013 Oyak Yatırım Hazine, 2013-2016 Akbank T.A.Ş. / Hazine, 2016 - .......... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Uzman SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 206047 - 308182
Hasan Basri TARMAN Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2010-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Türev Araçlar Lisansı- Düzey 3 Lisansı 302435 -205764
Mehmet Sinan VEZİROĞLU Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2014-2015 HSBC Portföy 2015-2017 Ünlü Menkul 2017-2020 İş Portföy 2020- Ak Portföy Türev Araçlar Lisansı-Düzey 3 Lisansı 304432-208428
İlkay ÖZTÜRK Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2016-2018 Şekerbank Hazine 2018-2020 HSBC Portföy 2020-2022 GAranti Portföy 2022 - Ak Portföy Türev Araçlar Lisansı- Düzey 3 Lisansı 307928-211502
Medine BAYAV Müdür Portföy Yöneticisi 2008-2012 Eurobank Tekfen Hazine 2012-2014 Ashmore Türkiye 2014-2022 Alternatifbank Hazine 2022- Ak Portföy Türev Araçlar Lisansı - Düzey 3 Lisansı 203978 - 302555




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035267


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:572.634
Değişim :  -0,55% |  -14,49
Açılış :  2.659  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.685 En Düşük
2.611
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 55,35 20.184.319 % 9,93  
EMKEL 2,61 26.591.985 % 9,66  
ULUUN 22,56 467.624.698 % 9,51  
FADE 6,91 75.528.851 % 7,30  
TMSN 30,92 371.320.927 % 6,84  
daha fazla
16:57 Alış Satış %  
Dolar 17,1061 17,1198 % 2,18  
Euro 18,4035 18,4366 % 2,58  
Sterlin 21,4555 21,5631 % 2,03  
Frank 17,5345 17,6402 % 2,21  
Riyal 4,5536 4,5765 % 2,26  
daha fazla
16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 1,66  
Altın Gr. 1.019 1.019 21,58  
Cumhuriyet 6.814 6.917 165,00  
Tam 6.779 6.949 165,04  
Yarım 3.276 3.362 79,84  
Çeyrek 1.643 1.681 39,92  
Gümüş.Ons 22,06 22,09 -0,15  
Gümüş Gr. 12,11 12,13 0,14  
B. Petrol 121 121 0,84  
Seans Raporu 16:57
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru