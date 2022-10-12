***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2022 11:35
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞAHİN ALP KELER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 0 Bağımsız Üye Değil
GAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 10.01.2019 Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ ERSARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.03.2021 Bağımsız Üye Değil
SAVAŞ KÜLCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi
NESİP İLKER ALTINTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2022 Bağımsız Üye Değil
MURAT ÖZTUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
Volkan ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
DALYA KOHEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
AYNUR SATICI 23.03.2022 İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071070
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 35,68
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0518,1833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1614
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2089
En Düşük
17,9087
18:05994,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,68
|Açılış
|: 994,11
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5521
|18,5579
|% -0,04
|
|Euro
|18,1457
|18,1730
|% 0,84
|
|Sterlin
|20,9841
|21,0894
|% 2,12
|
|Frank
|18,5087
|18,6202
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9239
|4,9486
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-8,12
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-9,39
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.688
|6.760
|-33,00
|
|Yarım
|3.259
|3.305
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.652
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,71
|93,71
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 568 adet işlem
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17:58XU030
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17:58
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17:58
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17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de