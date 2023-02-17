***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.02.2023 17:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞAHİN ALP KELER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 0 Bağımsız Üye Değil
GAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 10.01.2019 Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ ERSARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.03.2021 Bağımsız Üye Değil
GÖKHAN GÖKÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.02.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
SAVAŞ KÜLCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi
MURAT ÖZTUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
Volkan ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
DALYA KOHEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
AYNUR SATICI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2022 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114839
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0238
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.113,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.113,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.966.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.329.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.046.303
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.132.161
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8628
|18,8652
|% 0,09
|
|Euro
|20,1147
|20,1185
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5936
|22,7070
|% 0,28
|
|Frank
|20,2713
|20,3934
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0168
|5,0419
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|2,53
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.568
|7.634
|-22,00
|
|Yarım
|3.697
|3.736
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.868
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|-2,55
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem