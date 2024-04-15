***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviGAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 10.01.2019 Bağımsız Üye DeğilDALYA KOHEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye DeğilHATİCE BURCU CİVELEK YÜCE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.05.2023MEHMET ALİ ERSARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.03.2021 Bağımsız Üye DeğilGÖKHAN GÖKÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.02.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilSAVAŞ KÜLCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim KomitesiMURAT ÖZTUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye DeğilVolkan ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilAYNUR SATICI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2022 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK ÜyesiECEM NALBANTGİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.03.2024 İcrada Görevli Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271905BIST