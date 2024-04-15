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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2024 15:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 10.01.2019 Bağımsız Üye Değil
DALYA KOHEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye Değil
HATİCE BURCU CİVELEK YÜCE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.05.2023
MEHMET ALİ ERSARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.03.2021 Bağımsız Üye Değil
GÖKHAN GÖKÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.02.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
SAVAŞ KÜLCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi
MURAT ÖZTUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
Volkan ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
AYNUR SATICI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2022 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
ECEM NALBANTGİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.03.2024 İcrada Görevli Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271905


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