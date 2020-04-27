***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.04.2020 13:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2020
Karar Sayısı
2020/40
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YATIRIMCILAR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA Tarih:27/04/2020
B E Y A N
İlişikte sunduğumuz Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 31 Mart 2020 dönemine ait finansal tablo ile faaliyet raporları II-14.1 Tebliğ hükümleri gereğince yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanarak kamuya sunulmuştur.
Ayrıca, finansal tablolar ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelenmiş olduğunu, Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Bilgilerinize arz olunur.
Saygılarımızla,
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Türker TUNALI Mehmet Ali ERSARI
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
Ek: 1 – 31 Mart 2020 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal
Tablolar.
2 – 31 Mart 2020 Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş
Faaliyet Raporu.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840274
BIST