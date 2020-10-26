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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.10.2020 11:19
GÜNCEL HABERLER


rihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Karar Sayısı
2020/77
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                       SERMAYE PİYASASI  KURULU
KURUMSAL YATIRIMCILAR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA                                                                                         Tarih:26/10/2020  
                                                                                                           
 
                                         
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İlişikte sunduğumuz Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 30 Eylül 2020 dönemine ait finansal tablo ile faaliyet raporları II-14.1 Tebliğ hükümleri gereğince yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanarak kamuya sunulmuştur.
 
Ayrıca, finansal tablolar ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelenmiş olduğunu, Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
         
Bilgilerinize arz olunur.
 
Saygılarımızla,
 
 
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
 
 
 
 
Türker TUNALI                        Mehmet Ali ERSARI                     
Yönetim Kurulu Üyesi              Genel Müdür                               
 
 
 
Ek: 1 – 30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait  Bağımsız Denetimden Geçmemiş Özet                                                                                                                                        
             Finansal Tablolar.    
       2 – 30 Eylül 2020 Dönemine Ait  Bağımsız Denetimden Geçmemiş                                                                                                                                                                                      
             Faaliyet Raporu.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883697


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Cumhuriyet 3.253 3.303 46,00  
Tam 3.243 3.323 33,34  
Yarım 1.567 1.608 16,13  
Çeyrek 786 804 8,06  
Gümüş.Ons 24,23 24,27 -0,35  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,03  
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