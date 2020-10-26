***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2020 11:19
rihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Karar Sayısı
2020/77
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YATIRIMCILAR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA Tarih:26/10/2020
B E Y A N
İlişikte sunduğumuz Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 30 Eylül 2020 dönemine ait finansal tablo ile faaliyet raporları II-14.1 Tebliğ hükümleri gereğince yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanarak kamuya sunulmuştur.
Ayrıca, finansal tablolar ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelenmiş olduğunu, Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Bilgilerinize arz olunur.
Saygılarımızla,
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Türker TUNALI Mehmet Ali ERSARI
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
Ek: 1 – 30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Özet
Finansal Tablolar.
2 – 30 Eylül 2020 Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş
Faaliyet Raporu.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883697
BIST
13:351.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -13,85
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:358,0656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0985
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:359,5372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0880
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:35492,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,44
|Açılış
|: 492,64
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,23
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:33
|KARTN
|1.362,00
|164.724.603
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|EUYO
|6,61
|2.127.541
|% 9,98
|
|LINK
|48,48
|5.460.012
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,15
|2.420.825
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,86
|1.298.513.671
|% 2,20
|
|GARAN
|6,93
|517.434.446
|% -1,98
|
|FENER
|39,08
|511.722.256
|% 2,95
|
|SISE
|6,63
|450.003.727
|% -2,64
|
|KRDMD
|3,48
|417.393.905
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|1.298.513.671
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,88
|372.380.302
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,75
|262.108.660
|% -3,85
|
|KRDMD
|3,48
|417.393.905
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,25
|143.964.839
|% -2,34
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0581
|8,0644
|% 1,22
|
|Euro
|9,5266
|9,5321
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,4824
|10,5349
|% 1,16
|
|Frank
|8,8384
|8,8916
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1404
|2,1512
|% 1,06
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|0,58
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,13
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|
|Tam
|3.243
|3.323
|33,34
|
|Yarım
|1.567
|1.608
|16,13
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,06
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,21
|41,21
|-0,86
|