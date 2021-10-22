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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

22.10.2021 17:49



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/10/2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/10/2021
Karar Sayısı
73
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                 SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YATIRIMCILAR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA                                                                                         Tarih:22.10.2021  
                                                                                                           
 
                                         
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İlişikte sunduğumuz Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 30 Eylül 2021 dönemine ait finansal tablo ile faaliyet raporları II-14.1 Tebliğ hükümleri gereğince yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanarak kamuya sunulmuştur.
 
Ayrıca,finansal tablolar ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelenmiş olduğunu, Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
         
Bilgilerinize arz olunur.
 
Saygılarımızla,
 
 
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
 
 
 
 
Türker TUNALI                                     Mehmet Ali ERSARI                    
Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.               Genel Müdür                           
 
 
 
Ek: 1 – 30 Eylül 2021 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Özet                                                                                                                           
             Finansal Tablolar.    
       2 – 30 Eylül 2021 Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş                                                                                                                                                                                      
             Faaliyet Raporu.
 
 
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972029


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Yarım 1.772 1.818 56,97  
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