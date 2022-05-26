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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği

26.05.2022 09:56
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Ak Portföy ÖPY İkinci Serbest Özel Fon Ak Portföy Para Piyasası Fonu Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu
Yeni Unvan
Ak Portföy ÖPY İkinci Serbest (TL) Özel Fon Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL) Fonu Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/05/2022
Açıklamalar

    Kodu
       
Eski Unvanı
      30.05.2022 tarihi  itibari ile
YENİ UNVANI

    ARF
    Ak Portföy ÖPY İkinci Serbest Özel Fon
    Ak Portföy ÖPY İkinci Serbest (TL) Özel Fon

    ALE
    Ak Portföy Para Piyasası Fonu
    Ak Portföy Para Piyasası (TL)  Fonu

    BGP
    Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
    Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu

    ANL
    Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
    Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL) Fonu

    AVT
    Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
    Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

    AZF
    Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu
    Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032563


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MPARK 33,24 23.885.063 % 9,99  
DAGHL 29,74 4.912.310 % 9,90  
LIDFA 9,11 6.328.189 % 9,89  
ALKA 42,48 31.936.389 % 7,98  
OYYAT 77,00 18.621.854 % 7,69  
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10:24 Alış Satış %  
Dolar 16,3897 16,4007 % 0,22  
Euro 17,5395 17,5760 % 0,61  
Sterlin 20,5995 20,7029 % 0,41  
Frank 17,0091 17,1116 % 0,43  
Riyal 4,3603 4,3821 % 0,28  
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10:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 -3,44  
Altın Gr. 974 974 -0,49  
Cumhuriyet 6.471 6.569 62,00  
Tam 6.442 6.604 64,66  
Yarım 3.114 3.195 31,28  
Çeyrek 1.562 1.597 15,64  
Gümüş.Ons 21,85 21,87 -0,13  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,07  
B. Petrol 111 111 0,24  
Seans Raporu 10:24
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