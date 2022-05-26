***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
26.05.2022 09:56
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Ak Portföy ÖPY İkinci Serbest Özel Fon Ak Portföy Para Piyasası Fonu Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu
Yeni Unvan
Ak Portföy ÖPY İkinci Serbest (TL) Özel Fon Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL) Fonu Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/05/2022
Açıklamalar
Kodu
Eski Unvanı
30.05.2022 tarihi itibari ile
YENİ UNVANI
ARF
Ak Portföy ÖPY İkinci Serbest Özel Fon
Ak Portföy ÖPY İkinci Serbest (TL) Özel Fon
ALE
Ak Portföy Para Piyasası Fonu
Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
BGP
Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
ANL
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL) Fonu
AVT
Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
AZF
Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu
Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032563
BIST