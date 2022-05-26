***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanAk Portföy ÖPY İkinci Serbest Özel Fon Ak Portföy Para Piyasası Fonu Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel FonuYeni UnvanAk Portföy ÖPY İkinci Serbest (TL) Özel Fon Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL) Fonu Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi30/05/2022AçıklamalarKoduEski Unvanı30.05.2022 tarihi itibari ileYENİ UNVANIARFAk Portföy ÖPY İkinci Serbest Özel FonAk Portföy ÖPY İkinci Serbest (TL) Özel FonALEAk Portföy Para Piyasası FonuAk Portföy Para Piyasası (TL) FonuBGPAk Portföy Üçüncü Para Piyasası FonuAk Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuANLAk Portföy Alternatif Bank Para Piyasası FonuAk Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL) FonuAVTAk Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuAk Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAZFAk Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel FonuAk Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032563BIST