***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.02.2020 17:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819913
BIST
17:48119.690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -1.101,99
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
17:486,0642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
17:486,5579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
17:48309,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,63
|Açılış
|: 309,98
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|332.105.321
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,54
|559.498.330
|% 16,99
|
|ALCTL
|21,78
|91.214.318
|% 13,44
|
|BOSSA
|11,93
|71.044.278
|% 12,55
|
|DOKTA
|48,08
|15.620.192
|% 11,35
|
|YKGYO
|3,29
|278.714.370
|% -9,12
|
|HUBVC
|36,00
|104.025.055
|% -9,04
|
|RAYSG
|4,30
|9.089.291
|% -8,51
|
|SKTAS
|3,36
|10.627.507
|% -8,20
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|THYAO
|14,98
|1.767.744.490
|% -2,03
|
|GSRAY
|3,53
|1.616.759.898
|% 2,32
|
|ASELS
|29,18
|1.298.839.010
|% 0,83
|
|GUSGR
|2,93
|674.110.644
|% 2,09
|
|ODAS
|2,29
|613.926.609
|% -2,97
|
|GSRAY
|3,53
|1.616.759.898
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,63
|438.023.856
|% -1,81
|
|ODAS
|2,29
|613.926.609
|% -2,97
|
|GUSGR
|2,93
|674.110.644
|% 2,09
|
|ISGYO
|1,96
|397.428.421
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8755
|7,9150
|% 0,50
|
|Frank
|6,1429
|6,1799
|% 0,09
|
|Riyal
|1,6122
|1,6203
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|8,27
|
|Altın Gr.
|311
|311
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.100
|20,29
|
|Yarım
|990
|1.016
|9,81
|
|Çeyrek
|497
|508
|4,91
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,96
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,05
|
|B. Petrol
|56,41
|56,41
|-1,26
|