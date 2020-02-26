***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
26.02.2020 13:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821682
BIST
14:28114.273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -91,80
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
14:286,1586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1619
En Düşük
6,1376
14:286,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
14:28326,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,49
|Açılış
|: 326,51
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,20
|11.927.751
|% 18,85
|
|OYAYO
|2,94
|14.684.241
|% 14,84
|
|BRSAN
|12,11
|20.479.596
|% 10,90
|
|ALGYO
|19,56
|301.266.390
|% 10,76
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,72
|11.636.777
|% -6,85
|
|FENER
|13,27
|64.856.864
|% -6,02
|
|ASELS
|29,04
|1.866.342.446
|% -0,34
|
|THYAO
|13,17
|1.375.645.268
|% -2,30
|
|ODAS
|2,19
|341.271.534
|% 0,46
|
|GARAN
|10,55
|307.351.882
|% -1,03
|
|ALGYO
|19,56
|301.266.390
|% 10,76
|
|ODAS
|2,19
|341.271.534
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,34
|184.603.890
|% 2,29
|
|KARSN
|1,97
|213.879.836
|% 1,55
|
|THYAO
|13,17
|1.375.645.268
|% -2,30
|
|KRDMD
|2,85
|270.922.674
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9431
|7,9830
|% -0,23
|
|Frank
|6,2918
|6,3297
|% 0,37
|
|Riyal
|1,6365
|1,6447
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|19,13
|
|Altın Gr.
|326
|327
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.154
|2.207
|10,34
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|5,00
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,12
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,52
|53,52
|-0,74
|
Seans Raporu
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14:40RYGYO
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