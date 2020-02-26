***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
26.02.2020 13:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821683
BIST
15:40114.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 94,40
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.769
En Düşük
113.147
15:406,1587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
15:406,6979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,7010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
15:40325,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,92
|Açılış
|: 325,87
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.312.528
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,55
|67.037.892
|% 14,93
|
|OYAYO
|2,94
|14.931.733
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,67
|325.181.632
|% 11,38
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,25
|70.040.002
|% -6,16
|
|GSRAY
|3,86
|56.976.876
|% -5,85
|
|ASELS
|28,82
|2.034.796.259
|% -1,10
|
|THYAO
|13,22
|1.728.118.733
|% -1,93
|
|GARAN
|10,58
|386.843.421
|% -0,75
|
|ODAS
|2,19
|379.920.271
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,87
|371.167.021
|% 1,77
|
|ODAS
|2,19
|379.920.271
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,34
|196.625.572
|% 2,29
|
|KRDMD
|2,87
|371.167.021
|% 1,77
|
|THYAO
|13,22
|1.728.118.733
|% -1,93
|
|KARSN
|1,97
|222.482.817
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9321
|7,9719
|% -0,37
|
|Frank
|6,2941
|6,3320
|% 0,41
|
|Riyal
|1,6360
|1,6442
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|15,31
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.148
|2.201
|4,41
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|2,14
|
|Çeyrek
|521
|532
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|53,38
|53,38
|-0,88
|
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