***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.03.2020 14:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823272
BIST
15:52107.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 1.567,76
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
15:526,2299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,2310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
15:526,9232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9448
En Düşük
6,8533
15:52320,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 3,66
|Açılış
|: 320,02
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|443.499.280
|% 17,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.397.481
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|9.216.501
|% 14,56
|
|TUCLK
|5,26
|33.427.262
|% 14,35
|
|GRNYO
|1,70
|29.950.888
|% 13,33
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,65
|8.336.027
|% -2,92
|
|SNGYO
|1,20
|303.599
|% -2,44
|
|VERUS
|19,33
|4.452.851
|% -2,37
|
|THYAO
|11,89
|930.533.153
|% 1,19
|
|ASELS
|28,20
|497.137.595
|% 2,55
|
|KARSN
|1,97
|443.499.280
|% 17,96
|
|GARAN
|9,60
|379.829.255
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,38
|313.860.030
|% 3,93
|
|KARSN
|1,97
|443.499.280
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,38
|313.860.030
|% 3,93
|
|ODAS
|2,05
|201.652.767
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|137.474.998
|% 2,88
|
|ADESE
|1,48
|135.159.341
|% 7,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9304
|7,9702
|% -0,45
|
|Frank
|6,4804
|6,5195
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6561
|1,6644
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.600
|21,27
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.112
|2.165
|5,05
|
|Yarım
|1.021
|1.047
|2,44
|
|Çeyrek
|512
|524
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,04
|
|B. Petrol
|50,24
|50,24
|0,57
|
Seans Raporu
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16:05ADESE
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16:02XU050
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16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, BALAT, EGCYH, KERVN, UMPAS