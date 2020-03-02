***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.03.2020 14:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823271
BIST
17:24107.680
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.686,29
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:246,2259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:246,9310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0489
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:24318,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,46
|Açılış
|: 318,76
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,49
|44.135.438
|% 19,35
|
|KARSN
|1,99
|495.499.556
|% 19,16
|
|ASUZU
|12,00
|67.284.076
|% 17,99
|
|OYAYO
|4,46
|19.528.052
|% 14,95
|
|GYHOL
|22,92
|7.913.858
|% 14,66
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,09
|15.975.882
|% -2,83
|
|ECZYT
|11,67
|9.568.070
|% -2,75
|
|VERUS
|19,36
|5.498.783
|% -2,22
|
|THYAO
|11,95
|1.131.234.174
|% 1,70
|
|ASELS
|28,36
|575.486.057
|% 3,13
|
|KARSN
|1,99
|495.499.556
|% 19,16
|
|GARAN
|9,63
|434.323.940
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,41
|345.892.488
|% 5,24
|
|KARSN
|1,99
|495.499.556
|% 19,16
|
|YKBNK
|2,41
|345.892.488
|% 5,24
|
|ODAS
|2,06
|241.149.227
|% 5,10
|
|EKGYO
|1,43
|154.092.153
|% 2,88
|
|ADESE
|1,52
|158.298.446
|% 10,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9203
|7,9601
|% -0,57
|
|Frank
|6,4737
|6,5127
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6539
|1,6622
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.593
|14,25
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.119
|2.151
|7,00
|
|Tam
|2.107
|2.159
|-0,50
|
|Yarım
|1.018
|1.045
|-0,24
|
|Çeyrek
|511
|522
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|