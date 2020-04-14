***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.04.2020 08:20
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837670
BIST
16:0897.867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 1.468,50
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
16:086,7984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0277
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8001
En Düşük
6,7646
16:087,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0678
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
16:08377,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,91
|Açılış
|: 377,91
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,41
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|61,60
|675.345.114
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.097.926
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|38.235.618
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|IHEVA
|2,33
|138.118.512
|% -9,34
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|PRZMA
|4,00
|32.384.946
|% -8,05
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,75
|1.452.003.429
|% 5,50
|
|ASELS
|26,32
|1.409.957.980
|% 5,53
|
|GARAN
|8,60
|794.015.889
|% 1,65
|
|PGSUS
|61,60
|675.345.114
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,63
|437.910.654
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|437.910.654
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,10
|162.393.617
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,60
|89.769.812
|% 0,00
|
|THYAO
|10,75
|1.452.003.429
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,04
|263.613.690
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5252
|8,5680
|% 1,03
|
|Frank
|7,0436
|7,0860
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8030
|1,8120
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|15,75
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|28,90
|
|Tam
|2.481
|2.545
|29,90
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|14,50
|
|Çeyrek
|605
|619
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,64
|15,68
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,06
|
|B. Petrol
|31,13
|31,13
|-0,61
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TTKOM, VAKBN
-
16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1517, 82 artarak (% 1.66 ) 92, 684
-
16:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, YONGA, SODSN, BMELK, UZERB, ROYAL, IZFAS
-
16:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PARSN
-
16:18
PNSUT, KOZAL, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında